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كوردستان تقرر تعطيل الدوام أيام الخميس وتفرض حظرا مع باقي العراق ثلاثة أيام بالاسبوع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-30T12:09:33+0000
كوردستان تقرر تعطيل الدوام أيام الخميس وتفرض حظرا مع باقي العراق ثلاثة أيام بالاسبوع

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس من كل اسبوع مع فرض حظر لحركة التنقل مع المحافظات العراقية ثلاثة أيام من كل أسبوع أيضا وذلك للتقليل من معدل الإصابات بالوباء.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز ، ان اللجنة العليا اتخذت مجموعة قرارات من أجل منع تفشي الفيروس والتقليل من الإصابات والوفيات لأن جميع المعايير تقول لنا باننا في مرحلة تصاعد كبيرة للفيروس لأنه خلال الأسبوعين المنصرمين ارتفعت الإصابات بشكل ملحوظ.

وأشار إلى استمرار اغلاق المدارس والجامعات الحكومية والاهلية لغاية العاشر من شهر نيسان المقبل وفقط المراحل التي لديها موعد الامتحانات بأن تجري الامتحانات وبعد التقييم سيكون هناك قرار آخر.

وكذلك تقرر منع جميع التجمعات، والمؤتمرات مع استمرار اغلاق جميع القاعات المناسبات والحفلات والمسارح والإبقاء على وفي الفنادق إلى إشعار آخر مع إغلاق قاعات السينما، وفقا للوزير.

وبخصوص نقاط التفتيش مع باقي أجزاء العراق، قال الوزير: سيتم اغلاق المعابر والحركة بين الاقليم والمحافظات الأخرى في أيام الخميس والجمعة والسبت باستثناء الحركة التجارية.

ونوه إلى إغلاق جميع الكافتريات والمطاعم من التاسعة مساء ولغاية السادسة صباحا، كاشفا عن اغلاق الاسواق والاستمرار في اجراء الفحص لجميع الذين يعودون للاقليم.

وأشار البرزنجي إلى تعليق الدوام في ايام الخميس وبالتالي سيتوقف الدوام من الخميس الى السبت والدوام سيكون من الاحد الى الاربعاء، مشددا على الاستمرار في الحركة التجارية فقط في المعابر الحدودية.

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