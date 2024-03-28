كوردستان تقرر تخفيض رسوم استيراد المواشي الحيّة 50% لمدة سنة اعتبارا من الجمعة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تنفيذ قرار بخفض الرسوم المفروضة على استيراد المواشي الحية الى الاقليم الى النصف اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا على التعميم الذي صدر عن المديرية العامة للجمارك في الإقليم واشارة الى اجتماع وقرار مجلس وزراء حكومة الاقليم يوم أمس الأربعاء، وبهدف خفض اسعار اللحوم الحمراء من المصلحة العامة، فإنه تقرر تخفيض الرسوم المفروضة على استيراد المواشي الحية بنسبة 50%، لافتا إلى أن القرار سينفذ في جميع مديريات الجمارك في اقليم كوردستان اعتبارا من يوم غد الجمعة.

ويسري مفعول هذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره، حسب الاعمام.