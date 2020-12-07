كوردستان تقرر تخفيض أجور المدارس الأهلية

شفق نيوز/ قرر إقليم كوردستان، الاثنين، تخفيض أجور المدارس الأهلية، والإبقاء على تخفيض سابق يخص الدراسة الجامعية.

وقال رئيس لجنة التربية في برلمان كوردستان عبدالسلام دولمري، في مؤتمر صحفي، "تقرر تخفيض ما نسبته 20% من اجور الدراسة للمدارس الاهلية المحلية، و10% لأجور المدارس الدولية لكون مصاريفها كبيرة".

وأضاف "كما تقرر الإبقاء على التخفيض الخاص باجور الدراسة في الجامعات كما في العام الماضي بنسبة 25% للجامعات الأهلية و45% لباراليل-التعليم الموازي- وقررنا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الموضوع واي جامعة اذا لم تلتزم بالقرار في العام الماضي عليها اعادة المبالغ الى الطلبة ويجب الالتزام بقرار تخفيض الاجور".

جاء ذلك بعد اجتماع للجنة التربية في برلمان كوردستان مع وزير التربية آلان حمه سعيد وممثل عن وزارة التعليم العالي في حكومة الإقليم.