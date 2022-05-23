سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تقرر تخصيص 15% من مقاعد التعليم العالي للاجئين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-23T16:24:29+0000
كوردستان تقرر تخصيص 15% من مقاعد التعليم العالي للاجئين

شفق نيوز/ اعلنت جامعة كوردستان اربيل، يوم الاربعاء المقبل، عن تنظيم ملتقى بالتعاون مع منظمات اممية تسعى لقبول الطلبة من مخيمات اللاجئين في التعليم العالي في الاقليم وفق خطط مدروسة. 

وجاء في بيان لجامعة كوردستان اربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، انه بمشاركة جامعة اوكلاند والمنظمة الدولية للاجئين التابعة للامم المتحدة( UNCHR) ومبادرة فتح الجامعات انا اللاجئين ومنظمة (EMPOWER) التي تدار من قبل اللاجئين، تقوم جامعة كوردستان أربيل بتنظيم الملتقى السادس للـ(3C) بتاريخ 25 ايار الجاري داخل مخيم جامعة كوردستان أربيل بهدف إيجاد حلول مناسبة بين المشاركين من أجل تحقيق المبادرة الجديدة لزيادة حظوظ اللاجئين للدخول في التعليم العالي في اقليم كوردستان. 

واشار البيان الى ان الهدف من هذا الملتقى هو اشراك اكثر عدد من الجهات المعنية التي لها امكانية ايجاد حلول وآليات للمعوقات التي تمنع اللاجئين من القبول في التعليم العالي في اقليم كوردستان العراق، وكذلك تجسيد رؤية 15 من 30 الخاصة بالـ(UNCHR) التي تتجلى في قبول نسبة 15% من اللاجئين في التعليم العالي من الجنسين لغاية عام 2030.

related

حكومة الاقليم تبحث ثلاثة محاور "عراقية – كوردستانية" رئيسة

Date: 2019-09-10 20:58:15
حكومة الاقليم تبحث ثلاثة محاور "عراقية – كوردستانية" رئيسة

كوردستان تحذر من تدابير عسكرية أحادية وترجح نزوحاً كبيراً صوب الاقليم

Date: 2019-10-09 16:29:32
كوردستان تحذر من تدابير عسكرية أحادية وترجح نزوحاً كبيراً صوب الاقليم

كوردستان تخصص أكثر من 33 مليار لمشاريع الطرق بفترة انجاز لا تتعدى 75 يوماً

Date: 2019-09-12 13:21:02
كوردستان تخصص أكثر من 33 مليار لمشاريع الطرق بفترة انجاز لا تتعدى 75 يوماً

حكومة اقليم كوردستان تعلن غداً الاثنين عطلة رسمية

Date: 2019-09-08 14:44:58
حكومة اقليم كوردستان تعلن غداً الاثنين عطلة رسمية

كوردستان وبريطانيا تحذران من عواقب وخيمة للعنف بالمنطقة

Date: 2019-10-15 15:42:02
كوردستان وبريطانيا تحذران من عواقب وخيمة للعنف بالمنطقة

حكومة كوردستان تنفي زيارة رئيسها مسرور بارزاني الى تركيا

Date: 2019-10-30 20:16:45
حكومة كوردستان تنفي زيارة رئيسها مسرور بارزاني الى تركيا

بارزاني يحدد أولويات "ضرورية" لكوردستان والعراق في المرحلة المقبلة

Date: 2019-09-12 13:40:31
بارزاني يحدد أولويات "ضرورية" لكوردستان والعراق في المرحلة المقبلة

حكومة كوردستان تعلن جملة قرارات وتتفق مع بغداد لتسلم مليون لتر بنزين يومياً

Date: 2021-09-01 15:25:40
حكومة كوردستان تعلن جملة قرارات وتتفق مع بغداد لتسلم مليون لتر بنزين يومياً