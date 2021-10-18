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كوردستان تقرر بناء 9 سدود لمعالجة مشكلة شح المياه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-18T19:53:30+0000
كوردستان تقرر بناء 9 سدود لمعالجة مشكلة شح المياه

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، انها ووزارة التخطيط في حكومة الاقليم قررتا بناء 9 سدود جديدة في الاقليم.

وقالت وزيرة الزراعة الكوردستانية بيگرد طالباني في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بناء واكمال هذه السدود ستتوازى مع عملية تقييم طلبات الشركات الاستثمارية لاستثمار وبناء السدود ومشاريع الري وخصوصا للسدود الاستراتيجية التسعة في اقليم كوردستان وفقا لنظام (ppp) الذي ستشرف عليها وزارة الزراعة لاول مرة".

يذكر ان وزارة الزراعة الكوردستانية كانت قد طلبت 126 مليار دينار لاكمال السدود وانها قد امنت كمرحلة اولى مبلغ 16 مليار دينار.

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