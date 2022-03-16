كوردستان تقرر بناء اربعة سدود جديدة بالتفاهم مع شركة دولية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم لبناء اربعة سدود جديدة في اربيل والسليمانية ودهوك، بالتنسيق مع شركة "باورتشاينا".

وقالت وزيرة الزراعة بيگرد طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تفاهماً لبناء اربعة سدود تم توقيعه"، مبينة أن "المشاريع ستتم بالتنسيق مع المجموعة الدولية لشركات باور تشاينا POWERCHINA".

واشارت طالباني إلى أن السدود هي "سد دلگه في حدود قضاء بشدر، وسد خيوته في السليمانية، وسد منداوه في اربيل وسد باكرمان في دهوك".

ونوهت طالباني إلى أن "هذا التفاهم يأتي في اطار المساعي المستمرة لحكومة الاقليم، ووزارة الزراعة ومصادر المياه لتقليل تأثيرات الجفاف وخزن المياه وتحسين ادارة ستراتيجية مصادر المياه في اقليم كوردستان".