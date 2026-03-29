كوردستان تقرر اعتماد التعليم "عن بعد" في المدارس والجامعات

شفق نيوز- أربيل

قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، اعتماد التعليم "عن بعد" في المدارس والجامعات كافة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات الحكومية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ضوء الاجتماع المشترك للوزارات المعنية المنعقد في يوم 29-3-2026، قررت حكومة الإقليم في هذه المرحلة تعليق العملية التعليمية بنظام الحضور داخل القاعات الدراسية في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان ولجميع المراحل، على أن تستمر الدراسة فقط بالأسلوب الإلكتروني (أونلاين) والرقمي".

وأضافت "تم تكليف كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، فيما يخص الآليات الإلكترونية والرقمية".