كوردستان.. تقديم مشروع صحي لاحتواء ظاهرة استغلال المرضى

شفق نيوز/ اتهمت منظمة "تأييد العمل" في اقليم كوردستان، يوم السبت، مكاتب صحية ومنظمات ومواقع الكترونية باستغلال المرضى وخاصة الاطفال عند علاجهم في الخارج.

وقال رئيس المنظمة آسو محمد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة السليمانية، "خلال تقصينا لأوضاع المرضى في الخارج وحصولنا على بعض المعلومات من أطباء في الخارج، وجدنا أن هناك استغلالا لحالات المرضى الصحية وطلب أسعار خيالية منهم".

وأضاف أن هذا الأمر دفع منظمته لتقديم مشروع الى وزارة صحة الاقليم والمعنيين بالامر لتبني موضوع سفر المرضى الى خارج الإقليم وخاصة الاطفال المولودون حديثا لغرض العلاج، ووضع آلية صحيحة لعدم استغلالهم من قبل جهات غير رسمية تعمل في اقليم كوردستان، ووضع حد لهذه الظاهرة اللانسانية.

وأوضح محمد أن "المشروع يقدم للمرضى الذين لا يتم علاجهم في الاقليم ويحتاجون الى السفر للخارج التسهيلات من خلال التذاكر والمستشفيات والاقامة ليتسنى لهم اخذ العلاج بصورة صحيحة وبأسعار مناسبة وهي تدخل في خانة وواجب الحكومة".

وتابع محمد، "سجلنا في منظمتنا 18 حالة شهريا تذهب الى خارج الإقليم، وخاصة إلى الهند وبدرجة أقل إيران، لغرض العلاج بسبب عدم وجود إمكانيات علاج في الاقليم والعراق"، مشيرا إلى "المتاجرة بامراضهم وفحصهم خارج المستشفيات واخذ عينات منهم هو امر غير قانوني ويعد تجارة بارواح الاطفال وبقية المرضى".

ولفت إلى أن "أغلب الطائرات لا توجد فيها مقاعد خاصة للمرضى وتوفير الاوكسجين الذي يعتبر من الامور الدولية الصحية ويجب ان تتوفر بالطائرات لخدمة المرضى".