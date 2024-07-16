كوردستان تقترب من حسم ملف سجنائها السياسيين ودمجهم مع الوسط والجنوب

شفق نيوز/ طالب السجناء السياسيون في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، بتعويضهم ومنحهم حقوقهم الدستورية من قبل الحكومة العراقية، وسط تأكيدات برلمانية أن خطوات توحيد السجناء في كوردستان مع سجناء الوسط والجنوب مستمرة وسائرة نحو الحسم.

وقال السجين السياسي ابراهيم بينجويني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "منذ خمسة أعوام هناك جهود مضنية من قبل نواب وممثلي محافظة السليمانية في مجلس النواب العراقي، لضمان حقوقنا الدستورية أسوة بالسجناء السياسيين في محافظات الوسط والجنوب".

وأضاف: "يجب أن ناخذ حقوقنا كما اقرها الدستور العراقي في المادة 132 منه، ويجب على الحكومة العراقية أن تقوم بتعويضنا ومنحنا حقوقنا كوننا تعرضنا للسجن من قبل نظام البعث الذي كان يحكم العراق آنذاك"، مثمنا دور حكومة الإقليم في "تقديم ملفهم للحكومة الاتحادية وجهود نواب السليمانية".

وبدوره أكد النائب عن محافظة السليمانية دارا سيكانياني، خلال المؤتمر الصحفي إنه "من المفرح أن تسير الأمور المتعلقة برواتب موظفي الإقليم بالاتجاه الصحيح خصوصا بعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت ضرورة مساواة رواتب وحقوق جميع موظفي الإقليم بأقرانهم في الوسط والجنوب، وهذا يشمل الجميع بما فيهم السجناء السياسيون".

وبين أنه "بعد تلك الإجراءات الاتحادية التقينا بمؤسسة السجناء السياسيين العراقية، وطالبناهم بضم سجناء الإقليم لمؤسساتهم، وهم بدورهم طالبوا مراجعة الاجراءات المتعلقة بهذا الأمر، ومن المحتمل حسم ملف السجناء السياسين كما حسم ملف المتقاعدين وفقا للقوانين سارية المفعول".