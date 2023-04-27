كوردستان تفك ارتباط صرف مخصصات موظفيها بانتمائهم للنقابات والاتحادات

شفق نيوز/ أوقفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، العمل بالتعليمات التي كانت تربط صرف مخصصات الموظفين بوجوب انتمائهم الى النقابات والاتحادات.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن الوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه وفقا الامر الوزاري بالعدد 3444 بتاريخ 19 اذار الماضي، قررت الوزارة تعليق العمل بالتعليمات المالية التي كانت تربط مسألة صرف مخصصات الموظفين بوجوب انتمائهم للنقابات والاتحادات المهنية.

وأضاف الكتاب الذي ذيل بتوقيع وزير المالية في حكومة الاقليم آوات الشيخ جناب ان هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).