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كوردستان تفتح أبواب مستشفياتها لاستقبال جرحى تفجيري بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-21T16:17:18+0000
كوردستان تفتح أبواب مستشفياتها لاستقبال جرحى تفجيري بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن فتح ابواب جميع مستشفيات الاقليم لاستقبال جرحى التفجيرين الانتحاريين الذي ضربا بغداد وخلفا عشرات الضحايا والجرحى.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على توجيه من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني فان جميع مستشفيات اقليم كوردستان مكلفة ومستعدة لاستقبال جرحى تفجيري بغداد وتلقيهم العلاج المناسب.

وقال البيان ان وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي أبلغ وزير الصحة الاتحادي حسن التميمي في اتصال هاتفي ان حكومة اقليم كوردستان مستعدة لاية مساعدة مناسبة وان جميع المستشفيات مستعدة لاستقبال الجرحى ومعالجتهم.

واضاف البيان ان وزير الصحة الاتحادي حسن التميمي وفضلا عن التعبير عن احترامه وتحياته وشكره لرئيس حكومة الاقليم، وصف هذا الموقف بالمهم والانساني.

ووفق وزارة الصحة العراقية فإن التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا سوقا شعبيا في ساحة الطيران وسط بغداد، خلفا 32 ضحية و110 جرحى.

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