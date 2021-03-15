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كوردستان تفتح باب التعيين لحملة شهادة البكلوريوس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-15T15:40:40+0000
كوردستان تفتح باب التعيين لحملة شهادة البكلوريوس

شفق نيوز/ اعلنت مديرية العمل والضمان الاجتماعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن فتح ابواب التعيين على الملاك الدائم، مشيرة ان بامكان المواطنين التقديم لغرض التعيين عن طريق ملء استمارة خاصة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها بحاجة الى تعيين 30 موظفا من حاملي شهادة البكلوريوس من اقسام (القانون- الادارة – الحسابات).

واضاف البيان ان فرص التعيين ستكون للمحافظات الثلاث السليمانية واربيل ودهوك، مشيرا الى ان طالب التعيين يتوجب ان لايقل عمره عن 24 عاما ولايزيد عن 36 عاما.

كما اشترط البيان ان يكون ملء الاستمارة عن طريق الاتصال الالكتروني المباشر (اونلاين)، مبينا ان التقديم يبدأ من اليوم الاثنين 15 آذار الجاري ويستمر لغاية 25 منه.

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