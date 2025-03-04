كوردستان.. تعيين 500 موظف جديد بعقود في حلبجة

شفق نيوز/ أصدرت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، جدولاً يتضمن معلومات وتفاصيل تعيين 500 شخص بعقود رسمية في محافظة حلبجة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإقليم المتعلقة بتطوير الخدمات الإدارية في المحافظة.

ووفقًا لبيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الجدول يحدد أسماء المشمولين بالتعيين، وأنواع الوظائف، ومواقع العمل، إضافة إلى الجهة الوزارية المعنية، كما يتضمن تحديد الأماكن الرسمية لدوامهم والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وأوضح البيان، أنه سيتم تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإكمال تعيينهم وفقًا للبند (2) من قرار مجلس وزراء الاقليم رقم (269) الصادر بتاريخ 5 شباط 2025.

ويعد هذا التعيين خطوة مهمة لدعم البنية الإدارية في محافظة حلبجة، خاصة في ظل سعي حكومة إقليم كوردستان إلى تعزيز فرص العمل وتحسين أداء المؤسسات الخدمية في مختلف مناطق الإقليم.