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كوردستان تعيد مواد بناء إيرانية لعدم مطابقتها للمواصفات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-20T19:23:32+0000
كوردستان تعيد مواد بناء إيرانية لعدم مطابقتها للمواصفات

شفق نيوز/ اعلنت سلطات مجمع حاج عمران الحدودي بإقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعادة مواد انشائية ايرانية المنشأ الى جهة المصدر بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية في الإقليم.

وجاء في بيان للمجمع ورد لوكالة شفق نيوز، انه قام "باعادة اربع حمولات من مادة الكاشي تبلغ اوزانها 107 أطنان و100 كلغم، والتي تم رفضها من قبل مركز السيطرة النوعية في حاج عمران بعد عدم اجتيازها الفحص المختبري". 

واضاف ان "الكمية لم تتوافق مع تعليمات هيئة التقييس والسيطرة النوعية في اقليم كوردستان"، مشيرا الى ان "اللجنة المشتركة للمجمع اعادت حمولة الكاشي الى ايران".

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