كوردستان تعيد أكثر من مليار دينار من مزدوجي الرواتب الى الخزينة

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، إعادة أكثر من ملياري دينار عراقي لميزانية الإقليم بعد التوصل الى حل "مسالة مزدوجي الرواتب"، وفيما بينت انها نظمت اعداد قوات البيشمركة ورواتبهم، اكدت عزمها انشاء بنك يكون مرتبطاً بالبنك المركزي العراقي.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في اربيل، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، وضمن خطوات الإصلاح الحالية، تناول الوصول إلى وجود نحو 23 الف شخص من مزودجي الرواتب، والذين يتقاضون راتبين، وتم معالجة الوضع واعادة مبلغ اكثر من مليار دينار عراقي للميزانية".

وأضاف عادل "كذلك تم تحويل ملفات (1018) شهيداً الذين سقطوا في المعارك ضد داعش إلى وزارة الشهداء ليتلقى ذويهم رواتب تقاعدية، كما تم تخصيص 19 مليار دينار عراقي كأجور الدراسة لذوي الشهداء والسجناء السياسيين".

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه "تم تنظيم عدد قوات البيشمركة وروابتهم، إذ وصل عددهم الى 57 الفاً بعدما كان 43 الف شخص، كما اننا بصدد بناء مصرف باسم مصرف نشتيمان وسيكون مرتبطا بالبنك المركزي العراقي".

وامس الثلاثاء، افادت اللجنة المالية ببرلمان اقليم كوردستان، بقطع الرواتب عن الآلاف من الاشخاص الذين يتسلمون اكثر من راتب بشكل غير قانوني.

وبحسب نائب رئيس اللجنة هيفيدار احمد، فأن 984 شخصا تم تسجيلهم كشهداء وكانوا يقبضون رواتب الشهداء، وتوزعوا على محافظات الاقليم بواقع 274 شخصا في اربيل و618 في السليمانية و119 في دهوك.

وأضاف احمد ان 4 الاف و189 شخصا كانوا يتسلمون راتبين، ومن بينهم من كان يتسلم راتبين تقاعديين، ومن بينهم أيضاً من كان يتسلم راتبين اثنين كموظفين، مبينا ان 254 شخصا كانوا يتسلمون رواتب كوكلاء وزير ومحافظين ونواب محافظين ومدراء عامين وقائممامين ومدراء نواحي في حين لم يكن لديهم مكان يعملون فيه، لافتا في ذات الوقت الى صرف قرابة 20 مليار دينار لاجور دراسة اولاد الشهداء.