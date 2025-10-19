كوردستان.. تعليمات جديدة لتنظيم الحملات الانتخابية في مخيّمات النازحين

شفق نيوز – أربيل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، صدور تعليمات جديدة لتنظيم سير الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة داخل مخيمات النازحين في الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، أن الهدف من التعليمات الجديدة "الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للمخيمات ومنع استغلال أوضاع النازحين في الدعاية السياسية".

وتتضمن التعليمات، وفقاً لبيان الوزارة، "منع إقامة التجمعات أو الاحتفالات الانتخابية داخل المخيمات حفاظاً على النظام العام ومنع التوتر إلى جانب حظر دخول أي عناصر مسلحة برفقة المرشحين أثناء زياراتهم الميدانية".

كما شدّدت الوزارة في تعليماتها، على "ضرورة الحد من استخدام الدعاية الكبيرة مثل اللافتات والملصقات والاكتفاء بتوزيع النشرات والبطاقات الشخصية بشكل منظم".

وتضمنت التعليمات ساعات محددة للقيام بالحملات داخل المخيمات تقتصر على فترة النهار، بهدف "عدم إزعاج النازحين أو التأثير على الحياة اليومية داخل المخيم".

وأكدت التعليمات أيضاً، أن "توزيع المساعدات أو التبرعات الانتخابية يجب أن يتم حصراً عبر إدارات المخيمات لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المقيمين".

وتعليقاً على التعليمات الجديدة، قال مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك ديان جعفر لوكالة شفق نيوز، إن "إدارات المخيمات في المحافظة ملتزمة بشكل كامل بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية".

وأشار إلى، أن "الهدف منها هو ضمان فرص متكافئة لجميع المرشحين ومنع أي انحياز أو نشاط حزبي داخل بيئة النزوح".

وأضاف جعفر، ان "الجهات المعنية ستتابع سير الحملات بشكل دقيق داخل المخيمات، وأن أي خروقات أو تجاوزات سيتم توثيقها وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وتأتي هذه الخطوات وفقاً للمتحدث، في "إطار سعي حكومة الإقليم إلى تنظيم العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل مع مراعاة الظروف الإنسانية الخاصة بالنازحين".

وتشير إحصاءات مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن "عدد الناخبين المسجّلين يتجاوز 779 ألف ناخب موزّع على 278 مركزاً انتخابياً، تضم نحو 1600 محطة اقتراع".

كما بلغ عدد النازحين الذين سجّلوا أسماءهم ويحق لهم التصويت 25 ألف نازح موزّع على 22 مركزاً انتخابياً في عموم المحافظة.