كوردستان تعلن إيقاف تصدير النفط إلى تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ايقاف تصدير النفط الى تركيا، عازية سبب ذلك الى الزلازل التي حدثت مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وللتأكد اكثر من سلامة عملية تصدير النفط تقرر إيقاف عملية تصدير النفط عبر انبوب اقليم كوردستان - تركيا".

واضاف بيان وزارة الثروات، انه "سيتم استئناف عملية التصدير بعد صدور تقارير الكشف التي تصدرها الجهات المعنية".

وظهر اليوم الاثنين، ضرب زلزال جديد مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا بشدة 7.5 على مقياس ريختر.

وشعر سكان في سوريا والعراق ولبنان بشدة الزلزال، من دون تسجيل أنباء عن خسائر حتى الآن.

وكانت مدن جنوب وجنوب شرق تركيا، والشمال السوري، قد شهدت في وقت مبكر من اليوم الاثنين زلزالاً شديداً بقوة تراوحت ما بين 7.4 و 7.8 بحسب اختلاف المراصد.

وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، سجلت 6300 قتيل ومصاب، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارفتاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1368.