كوردستان تعلن إنجاز 810 مشاريع طرق وجسور بكلفة تجاوزت تريليون دينار

شفق نيوز ـ أربيل

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، إنجاز 810 مشاريع في قطاع الطرق والجسور خلال الفترة الممتدة من تموز/ يوليو 2019 حتى أيار/ مايو 2026، بكلفة إجمالية بلغت تريليوناً و57 مليار دينار.

ووفق تقرير حكومي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شملت المشاريع المنجزة إنشاء وإعادة تأهيل 3,055 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تنفيذ 2.45 كيلومتر من الأنفاق، و1,622 متراً من الجسور، ضمن خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية وربط المدن والبلدات والقرى ببعضها.

وبيّن التقرير أن المشاريع المنجزة توزعت على ثلاثة مسارات تمويلية، شملت الموازنة الاستثمارية، والموازنة الاعتيادية، وإيرادات محطات الوزن، إذ أُنجز 104 مشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية بكلفة 986 مليار دينار، و451 مشروعاً ضمن الموازنة الاعتيادية بكلفة 54 مليار دينار، فضلاً عن 255 مشروعاً ممولاً من إيرادات محطات الوزن بكلفة 17.5 مليار دينار.

وأشار إلى أن العمل مستمر حالياً في 227 مشروعاً استراتيجياً للطرق والجسور، بكلفة إجمالية تبلغ 4.17 تريليون دينار، وتمتد هذه المشاريع على 2,239 كيلومتراً من الطرق، و7.95 كيلومترات من الأنفاق، وأكثر من 520 متراً من الجسور.

وتشمل أبرز المشاريع المستمرة طريق كوري ـ قلاوة ذي الاتجاهين بكلفة 97 ملياراً و375 مليون دينار، وطريق كويسنجق ـ أربيل ذي الاتجاهين بكلفة 683 مليار دينار وبطول 48 كيلومتراً، إضافة إلى طريق وجسر بستي شەرعه في كويسنجق، وطريق دوكان ـ جوارقورنة، وطريق كلار ـ دربندخان.

ولفت التقرير إلى أن بعض المشاريع الاستراتيجية شهدت تباطؤاً بسبب المشاكل المالية وعدم إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم خصصت مبالغ من الإيرادات المحلية لضمان استمرار العمل فيها.

وفي جانب السلامة المرورية، أوضح التقرير أن الأعمال التكميلية شملت تخطيط 2,723 كيلومتراً من الطرق والشوارع، وتركيب 19,342 علامة مرورية، و62 كيلومتراً من الحواجز المعدنية، وإنشاء 59 جسراً ونفقاً لعبور المشاة، إلى جانب وضع 1,500 حاجز لتخفيف السرعة و2,177 مطباً بلاستيكياً.

