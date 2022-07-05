سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تعلن آلية استيراد الحيوانات في ظل مواجهة "النزفية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-05T11:54:49+0000
كوردستان تعلن آلية استيراد الحيوانات في ظل مواجهة "النزفية"

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن وضع عدة إجراءات وآليات بخصوص استيراد الحيوانات إلى الإقليم في ظل مواجهة "الحمى النزفية".

وأعلنت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان أصدر في 22 حزيران 2022 عدة قرارات بشأن إجراءات وآليات استيراد الحيوانات، مبينة أنها قررت إيقاف العمل بشروط (إجازة الاستيراد) لاستيراد الحيوانات حتى 17 اكتوبر/ تشرين الثاني 2022 بأربعة شروط هي:

1. تنفيذ كافة شروط وإرشادات وزارة الزراعة والموارد المائية في استيراد الحيوانات المتعلقة بالإجراءات البيطرية وشروط التفتيش والحجر الصحي على البوابات الحدودية والحجر الصحي بمطار أربيل والسليمانية.

2. تنظم وزارة الزراعة والموارد المائية آليات وخطط الاستيراد، مع مراعاة الإنتاج المحلي لأصحاب الثروة الحيوانية واحتياجات السوق، وحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض وعدم التأثير سلباً على الثروة الحيوانية المنزلية.

3. الأخذ بالاعتبار ندرة المراعي وندرة العلف وأسعارها، مما يشكل عبئًا على أصحاب الماشية المحليين.

4. استيراد الحيوانات الحية وفقا لهذا القرار لتوريد اللحوم الحمراء في أسواق المنطقة.

وأوضح البيان، أن وزارة الزراعة والموارد المائية بحكومة الاقليم ستقوم بمراجعة نتائج تنفيذ هذا القرار بعد 17 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022 ، أي بعد انتهاء فترة تنفيذ القرار (145) بشأن الواردات الحيوانية من خلال تقييم النتائج خلال تلك الفترة من قبل الوزارة.

وحذر البيان، بأن اقليم كوردستان يواجه حاليا "الحمى النزفية" وهي من الامراض التي تصيب الحيوانات ثم تنتقل الى الانسان.

 

related

شفاء المصاب بالحمى النزفية في أربيل

Date: 2022-05-18 08:15:53
شفاء المصاب بالحمى النزفية في أربيل

لماذا ارتفعت أسعار الدجاج في السليمانية وإدارة گرميان؟

Date: 2022-05-29 07:33:57
لماذا ارتفعت أسعار الدجاج في السليمانية وإدارة گرميان؟

صحة إقليم كوردستان: سجلنا حالتين فقط بالحمى النزفية وقد تماثلا للشفاء

Date: 2022-06-01 09:49:38
صحة إقليم كوردستان: سجلنا حالتين فقط بالحمى النزفية وقد تماثلا للشفاء

تسجيل إصابة بالحمى النزفية في قضاء "عقرة" بدهوك

Date: 2022-06-08 10:04:22
تسجيل إصابة بالحمى النزفية في قضاء "عقرة" بدهوك

اربيل تتخذ اجراءات احترازية لمواجهة الحمى النزفية

Date: 2022-04-27 16:19:42
اربيل تتخذ اجراءات احترازية لمواجهة الحمى النزفية

مع تسجيل أول وفاة بالحمى النزفية.. صحة كوردستان تحث المواطنين على الوقاية

Date: 2022-06-11 10:50:02
مع تسجيل أول وفاة بالحمى النزفية.. صحة كوردستان تحث المواطنين على الوقاية

وزارة الصحة الكوردستانية تتخذ جملة من التدابير لمواجهة وباء "الحُمى النزفية"

Date: 2022-04-30 18:48:39
وزارة الصحة الكوردستانية تتخذ جملة من التدابير لمواجهة وباء "الحُمى النزفية"

صحة السليمانية توجه نداء إلى رجال الدين

Date: 2022-07-03 13:22:10
صحة السليمانية توجه نداء إلى رجال الدين