كوردستان تعلن آلية استيراد الحيوانات في ظل مواجهة "النزفية"

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن وضع عدة إجراءات وآليات بخصوص استيراد الحيوانات إلى الإقليم في ظل مواجهة "الحمى النزفية".

وأعلنت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان أصدر في 22 حزيران 2022 عدة قرارات بشأن إجراءات وآليات استيراد الحيوانات، مبينة أنها قررت إيقاف العمل بشروط (إجازة الاستيراد) لاستيراد الحيوانات حتى 17 اكتوبر/ تشرين الثاني 2022 بأربعة شروط هي:

1. تنفيذ كافة شروط وإرشادات وزارة الزراعة والموارد المائية في استيراد الحيوانات المتعلقة بالإجراءات البيطرية وشروط التفتيش والحجر الصحي على البوابات الحدودية والحجر الصحي بمطار أربيل والسليمانية.

2. تنظم وزارة الزراعة والموارد المائية آليات وخطط الاستيراد، مع مراعاة الإنتاج المحلي لأصحاب الثروة الحيوانية واحتياجات السوق، وحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض وعدم التأثير سلباً على الثروة الحيوانية المنزلية.

3. الأخذ بالاعتبار ندرة المراعي وندرة العلف وأسعارها، مما يشكل عبئًا على أصحاب الماشية المحليين.

4. استيراد الحيوانات الحية وفقا لهذا القرار لتوريد اللحوم الحمراء في أسواق المنطقة.

وأوضح البيان، أن وزارة الزراعة والموارد المائية بحكومة الاقليم ستقوم بمراجعة نتائج تنفيذ هذا القرار بعد 17 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022 ، أي بعد انتهاء فترة تنفيذ القرار (145) بشأن الواردات الحيوانية من خلال تقييم النتائج خلال تلك الفترة من قبل الوزارة.

وحذر البيان، بأن اقليم كوردستان يواجه حاليا "الحمى النزفية" وهي من الامراض التي تصيب الحيوانات ثم تنتقل الى الانسان.