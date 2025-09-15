كوردستان تعلن قرب توزيع الدفعة الأولى من مستحقات الفلاحين لعام 2025

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، قرب صرف الدفعة الأولى من مستحقات الفلاحين المالية الخاصة بالعام 2025.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر في الفترة القريبة المقبلة إيداع مبالغ كجزء أول من مستحقات الفلاحين لهذا العام في الحساب الخاص بوزارة التجارة والصناعة".

وبين أن "المبالغ ستوزع مباشرة على الفلاحين بحسب مواعيد تسليم محاصيلهم من القمح إلى سايلوات الإقليم".

وأضاف البيان أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها لتأمين باقي المستحقات المالية وفق الآليات المعتمدة، وبما يضمن وصولها إلى جميع الفلاحين في كوردستان.