كوردستان تعلن قبول 804 طلاب من كركوك وسنجار وخانقين في جامعاتها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن قبول 804 طلاب من خريجي الدراسة الاعدادية في المناطق المتنازع عليها في كركوك وخانقين وسنجار في جامعات الاقليم بالتزامن مع قبول طلبة الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على توصية من الوزير ارام محمد قادر حصلت الموافقة على قبول 804 طالبا من كركوك والمناطق المتنازع عليها خارج ادارة الاقليم في جامعات كوردستان، لافتا الى انها المرة الاولى التي يعلن فيها قبول المناطق الكوردستانية تزامنا مع نتائج قبول طلبة الاقليم من خلال "زانكو لاين".

واوضح البيان ان الوزارة وبناء على توصية وزيرها تقوم منذ سنوات بتقديم التسهيلات لقبول طلبة المناطق المتنازع عليها خارج ادارة الاقليم وخصوصا الطلبة الدارسين في المدارس الكوردية.

واشار البيان الى انه بهذه المناسبة قدمت الوزارة تهانيها الى خريجي كركوك وخانقين وسنجار وباقي المناطق المستقطعة خارج ادارة الاقليم، متمنية ان يقوم الطلبة المقبولون بالعلم والمعرفة تقديم الخدمة للبلاد.

ونوه البيان إلى انه خلافا للسنوات السابقة، تم الإعلان عن قبول خريجي المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم مع المقبولين من خريجي الاقليم، لافتا الى أن بإمكانهم التعرف على اماكن قبولهم من موقع (رێگای زانکۆ regayzanko.com) وفق الالية نفسها.