كوردستان تعلن فقدان 750 ميغاواط من شبكة الكهرباء لهذا السبب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن ستفقد 750 ميغاواط من الشبكة الكهربائية خلال اليومين المقبلين بسبب أعمال الصيانة في حقل غازي يغذي محطات التوليد.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تبلغ المشتركين أن أعمال الصيانة في حقل "كورمور" الغازي ستخفض إنتاج الكهرباء اعتباراً من يوم غد الجمعة ولغاية يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان أنه أثناء أعمال الصيانة سينخفض إنتاج حقل "كورمور" الغازي بكمية 250 ألف قدم مكعب، وذلك سيتسبب بفقدان إنتاج 750 ميغاواط.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال فترة الصيانة إلى تخفيف آثار انخفاض الكهرباء، من دون الإشارة إلى آلية إجراءتها بهذا الخصوص.