كوردستان تعلن إصابات يومية غير مسبوقة بكورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي يوم الاثنين تسجيل إصابات غير مسبوقة بفيروس كورونا في الإقليم خلال 24 ساعة الماضي.

وقال برزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "للأسف بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية فان الاصابات تزداد يوما بعد آخر".

وأشار إلى تسجيل أعلى الإصابات في الإقليم خلال 24 ساعة المنصرمة، دون الكشف عن الأرقام.

لكن وفق الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة العراقية الاثنين فإن الإصابات بالإقليم بلغت 1032 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وهذه أول مرة تتخطى فيها عدد الإصابات حاجز الألف بإقليم كوردستان.



