كوردستان تعلن زيادة الإقبال على التطعيم باللقاح المضاد لكورونا: لم تبلغ مستوى الطموح

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء زيادة إقبال السكان على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة متغير "أوميكرون" في حالة دخوله إلى الإقليم.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وفد من منظمة الصحة العالمية يزور أربيل حاليا، إن الوزارة "اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة متحور (أوميكرون) في حال تفشه في الإقليم"، مردفا بالقول: نجري مزيدا من التنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ونوه إلى زيادة نسبة إقبال سكان الإقليم على التطعيم باللقاح المضاد لكورونا قد زادت خلال أكثر من شهر خاصة بعد دخول قرارات اللجنة الحكومية العليا لمكافحة الفيروس حيز التنفيذ، مستدركا القول إن: تلك النسبة لم تصل إلى مستوى طموحنا بعدُ، ونحن بحاجة إلى تعاون المواطنين على تلقي اللقاح.

تتمة..