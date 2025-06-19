كوردستان تعلن حل مشكلة أكثر من 13 ألف مواطن كانوا عالقين في الخارج

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، مساء الخميس، أنها تمكنت من حل مشكلة 13001 مواطن من الإقليم كانوا عالقين خارج البلاد، إثر الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية، مؤكدة أن العملية مستمرة لإعادة جميع المواطنين.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوجيهات صدرت من رئيس الحكومة مسرور بارزاني للبدء بإجراءات عاجلة ومنظمة لإعادة المواطنين، من خلال التنسيق بين وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبالتعاون مع الدول المعنية.

وأضاف البيان، أنه تم طمأنة المواطنين بإعادتهم بشكل آمن، وأُعلن عن خط ساخن واستمارة إلكترونية لتسجيل بيانات العالقين، كما تم، بالتعاون مع تركيا، توفير تأشيرة عبور لمدة ثلاثة أيام لتسهيل عودتهم.

وأشار إلى أن آلاف المواطنين عادوا بالفعل، وأن الجهود مستمرة، لافتاً إلى أن عدد المواطنين الذين كانوا عالقين في إيران وعادوا حتى الآن بلغ نحو خمسة آلاف شخص.