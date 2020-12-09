كوردستان تعلن حظر التظاهرات غير المرخصة في عموم الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كوردستان، الأربعاء، منح تنظيم أي تظاهرات غير مرخصة، وذلك بعد إسبوع من احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية والمدن المحيطة بها.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، "من الان وصاعداً، كل التظاهرات غير المرخصة ممنوعة والقوات الامنية لها الصلاحية في توقيفهم والتعامل معهم وفق القانون".

كما أفادت اللجنة "سيتم اعتقال جميع الذين ألحقوا الضرر بالممتلكات العامة، ودعت جميع الأطراف السياسية التعامل بمسؤولية مع الأوضاع، وكذلك القنوات الاعلامية التعامل بروح المسؤولية مع هذه الأحداث".

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

ويسري الحظر لغاية منتصف ليل الأربعاء - الخميس.