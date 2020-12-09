سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كوردستان تعلن حظر التظاهرات غير المرخصة في عموم الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-09T16:41:52+0000
كوردستان تعلن حظر التظاهرات غير المرخصة في عموم الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كوردستان، الأربعاء، منح تنظيم أي تظاهرات غير مرخصة، وذلك بعد إسبوع من احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية والمدن المحيطة بها.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، "من الان وصاعداً، كل التظاهرات غير المرخصة ممنوعة والقوات الامنية لها الصلاحية في توقيفهم والتعامل معهم وفق القانون".

كما أفادت اللجنة "سيتم اعتقال جميع الذين ألحقوا الضرر بالممتلكات العامة، ودعت جميع الأطراف السياسية التعامل بمسؤولية مع الأوضاع، وكذلك القنوات الاعلامية التعامل بروح المسؤولية مع هذه الأحداث".

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

ويسري الحظر لغاية منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

related

سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

Date: 2020-12-08 11:51:47
سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

سقوط متظاهر ضحية أثناء محاولة حرق مقار حزبية في جمجمال السليمانية

Date: 2020-12-09 14:30:23
سقوط متظاهر ضحية أثناء محاولة حرق مقار حزبية في جمجمال السليمانية

الثقافة الكوردستانية تغلق قناة "NRT" لمدة اسبوع لمخالفتها المعايير

Date: 2020-12-07 08:37:00
الثقافة الكوردستانية تغلق قناة "NRT" لمدة اسبوع لمخالفتها المعايير

محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

Date: 2020-12-07 11:55:56
محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

صدامات بين الأمن ومتظاهرين بعد إضرام النيران بقائمقامية سيد صادق السليمانية

Date: 2020-12-07 13:01:12
صدامات بين الأمن ومتظاهرين بعد إضرام النيران بقائمقامية سيد صادق السليمانية

قوة أمنية تغلق فضائية في السليمانية وتوقف بثها

Date: 2020-12-07 06:58:54
قوة أمنية تغلق فضائية في السليمانية وتوقف بثها

لليوم الخامس توالياً.. لا إصابات بكورونا في كوردستان

Date: 2020-04-22 20:03:43
لليوم الخامس توالياً.. لا إصابات بكورونا في كوردستان

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السليمانية الى خمس حالات

Date: 2020-06-18 12:26:07
ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السليمانية الى خمس حالات