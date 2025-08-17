كوردستان تعلن توقف رحلات العمرة إلى السعودية وتحذر الشركات

شفق نيوز- أربيل

أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن توقف الرحلات الجوية الخاصة بالعمرة من العراق إلى السعودية، وذلك بسبب مراسم الأربعينية للإمام الحسين.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الخطوط الجوية العراقية أوقفت جميع رحلاتها الخاصة بالعمرة إلى أجل غير مسمّى"، مبينة ان "المعتمرين الراغبين بالعودة يمكنهم التنسيق مع الشركات التي سافروا عن طريقها للعودة براً عبر الحافلات، فيما يتعين على الشركات توفير أماكن إقامة وخدمات غذائية للمعتمرين الذين يفضلون البقاء لحين استئناف الرحلات الجوية".

وأكدت أن "كل شركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن رعاياها"، محذرة "أي شركة تتخلى عن واجباتها بأنها ستواجه إجراءات قانونية وتعيد المبالغ المودعة كضمان".

وأشارت إلى أن "عدد المعتمرين العراقيين الموجودين حالياً في السعودية يبلغ نحو 16 ألف شخص، منهم ألفي شخص من أهالي إقليم كوردستان".