كوردستان تعلن توقف جميع وحدات الإنتاج في شركة دانة غاز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن توقف الإنتاج الخاصة بشركة دانة غاز في جميع الوحدات المغذية لإنتاج الكهرباء، مشيرة الى أنها تحاول مع وزارة الثروات الطبيعية حل المشكلة لتعود الكهرباء الوطنية لمعدلات إنتاجها الاعتيادية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها تبلغ المواطنين بأن عطلا فنيا داخل شركة دانا غاز وتوقف ارسال الغاز الطبيعي لجميع المحطات الغازية وتناقص إنتاجها من الكهرباء الوطنية.

واضاف البيان ان وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية مع شركة دانا غاز منهمكة الآن في معالجة المشكلة وعودة الإنتاج لمعدلاته السابقة.