المالية الكوردستانية تعلن تسلم 430 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب شهر آذار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية و الاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، تسلمها 430 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب شهر آذار/مارس الجاري.

وقال الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مبلغ 430 مليار و 190 مليون دينار أودع في الحساب المصرفي لوزارة المالية الكوردستانية من قبل وزارة المالية الاتحادية وذلك كجزء من تمويل رواتب شهر آذار الجاري".

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أعلنت، يوم الخميس الرابع من شهر نيسان، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر آذار.