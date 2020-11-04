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كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-04T14:47:59+0000
كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامي برزنجي، يوم الاربعاء، ان القضاء على فيروس كورونا يتم من خلال التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.
وقال برزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "اذا التزم المواطنون بالتوجيهات الصحية نحن على يقين بأننا سنسيطر على كورونا وكوردستان ستكون سالمة".
واضاف أنه "مع الإجراءات التي اتخذت في الأسبوع الماضي فإن عدد ونسبة الإصابات تتجه نحو الانخفاض منذ عدة أيام، ولحسن الحظ فإن نسبة الوفيات أيضا انخفضت".
ويسجل الإقليم إصابات مرتفعة بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية تتجاوز في بعض الأحيان ألف حالة يومياً.
ووصل إجمالي اعداد الإصابات منذ تفشي الجائحة في إقليم كوردستان الى 79451 بينما تماثل من بينهم 50294 مصابا للشفاء التام ما يزال 26625 قيد العلاج توفي 2532 مصابا.

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