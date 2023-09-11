كوردستان تعلن تسهيلات للمستثمرين المحليين والخارجيين

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وفداً من المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة الاستثمار سعد الشهراني.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية، بما يسهم في تنمية الاستثمار السعودي في العراق وإقليم كوردستان، بحسب بيان حكومي.

وأكد رئيس الحكومة على عمق العلاقات التاريخية والودية التي تربط بين إقليم كوردستان والسعودية، كذلك قدم نبذة عن الإصلاحات الشاملة التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما في مجال التنويع الاقتصادي وتوفير التسهيلات للمستثمرين المحليين والخارجيين.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الاستثمار السعودي عن حرص بلاده على توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات، وبالأخص السياحة والزراعة والاستثمار.