كوردستان تعلن تسلم مبالغ مالية من بغداد وتحدد السبت موعداً لتوزيع الرواتب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس تسلم 200 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "المبلغ تم تحويله على الحساب المصرفي للوزارة من قبل مصرف الرافدين".

وأضافت الوزارة انه "سيتم البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب ابتداء من يوم السبت الموافق 4 تشرين الثاني الجاري وينتهي في يوم الخميس الموافق 9 من نفس الشهر" مشيرا الى ان "هذه الرواتب يتم توزيعها بالمبلغ المرسل اضافة الى الايرادات الداخلية".