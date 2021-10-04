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كوردستان تعلن تسلمها 200 مليار دينار عراقي من بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-04T13:25:52+0000
كوردستان تعلن تسلمها 200 مليار دينار عراقي من بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن  تسلمها 200 مليار دينار عراقي  من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت في بيان مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه في اطار الاتفاق الموجود بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وصل اليوم، الى الاقليم مبلغ 200 مليار دينار عراقي.

وبحسب بيان وزارة المالية الكردستانية، فأن "الاتفاق المبرم بين بغداد واربيل ينص على أن ترسل الحكومة الاتحادية مبلغاً قدره 200 مليار دينار لغاية نهاية العام الجاري كسلفة لحين الانتهاء من تدقيق واردات الاقليم من قبل لجنة الرقابة الاتحادية".

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