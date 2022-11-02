سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تعلن تحرير شقيقتين ايزيديتين اختطفهما تنظيم داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-02T16:55:47+0000
كوردستان تعلن تحرير شقيقتين ايزيديتين اختطفهما تنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلن مسؤول ملف إنقاذ المختطفين والمختطفات الايزيديين في اقليم كوردستان، خيري بوزاني، يوم الاربعاء، عن تحرير فتاتين شقيقتين من قبضة عناصر تنظيم داعش في سوريا.

وقال بوزاني لوكالة شفق نيوز، إن الفتاتين الإيزيديين هما "ندال خلف خدر" من مواليد 2009، و"عاليا خلف خدر" من مواليد 2009، وهما من قرية سولاغ شرق مدينة سنجار.

وبين أن تم تحرير الشقيقتين من داخل الأراضي السورية.

وتعلن السلطات الأمنية والمعنية بملف المختطفين على يد تنظيم داعش في الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان، بين وقت وآخر عن تحرير مختطفين ومختطفات من قبضة تنظيم داعش في سوريا.

related

الاسايش تعلن اعتقال قياديين في تنظيم داعش وعصابة إرهابية في السليمانية وحلبجة

Date: 2021-07-28 18:09:00
الاسايش تعلن اعتقال قياديين في تنظيم داعش وعصابة إرهابية في السليمانية وحلبجة

اعتقال مفرزتين لداعش في السليمانية

Date: 2022-08-23 15:15:47
اعتقال مفرزتين لداعش في السليمانية

تنظيم داعش يتبنى تفجير السيارة المفخخة في القامشلي

Date: 2019-10-11 20:03:14
تنظيم داعش يتبنى تفجير السيارة المفخخة في القامشلي

بالأسماء والتفاصيل.. اعتقال 17 إرهابيا في السليمانية خططوا لعمليات اغتيال

Date: 2022-08-23 17:46:26
بالأسماء والتفاصيل.. اعتقال 17 إرهابيا في السليمانية خططوا لعمليات اغتيال

الامن العراقي يؤكد مقتل قيادي خطير لدى داعش

Date: 2022-09-10 10:01:14
الامن العراقي يؤكد مقتل قيادي خطير لدى داعش

صور.. بعد نزوح خشية اجتياح لداعش.. الأهالي يعودون إلى "لهيبان" تحت حماية البيشمركة

Date: 2021-12-06 07:33:06
صور.. بعد نزوح خشية اجتياح لداعش.. الأهالي يعودون إلى "لهيبان" تحت حماية البيشمركة

منظمة ايزيدية تكشف عن إحصائية جديدة للمختطفين على يد داعش (صور)

Date: 2022-10-31 18:45:05
منظمة ايزيدية تكشف عن إحصائية جديدة للمختطفين على يد داعش (صور)

الكورد الإيزيديون يستعيدون إحدى "سبايا" داعش

Date: 2022-01-11 18:53:46
الكورد الإيزيديون يستعيدون إحدى "سبايا" داعش