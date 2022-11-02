كوردستان تعلن تحرير شقيقتين ايزيديتين اختطفهما تنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلن مسؤول ملف إنقاذ المختطفين والمختطفات الايزيديين في اقليم كوردستان، خيري بوزاني، يوم الاربعاء، عن تحرير فتاتين شقيقتين من قبضة عناصر تنظيم داعش في سوريا.

وقال بوزاني لوكالة شفق نيوز، إن الفتاتين الإيزيديين هما "ندال خلف خدر" من مواليد 2009، و"عاليا خلف خدر" من مواليد 2009، وهما من قرية سولاغ شرق مدينة سنجار.

وبين أن تم تحرير الشقيقتين من داخل الأراضي السورية.

وتعلن السلطات الأمنية والمعنية بملف المختطفين على يد تنظيم داعش في الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان، بين وقت وآخر عن تحرير مختطفين ومختطفات من قبضة تنظيم داعش في سوريا.