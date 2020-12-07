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كوردستان تحدد موعداً لبدء دوام المدارس وتنتظر تقييم اللجنة العليا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-07T07:51:12+0000
كوردستان تحدد موعداً لبدء دوام المدارس وتنتظر تقييم اللجنة العليا

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة التربية في برلمان كوردستان، الإثنين عن تحديد موعد لانطلاق الدوام الرسمي في مدارس الإقليم، وذلك بعد تعليق لأشهر بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

جاء ذلك بعد اجتماع للجنة التربية في برلمان كوردستان مع وزير التربية آلان حمه سعيد وممثل عن وزارة التعليم العالي في حكومة الإقليم.

وقال رئيس لجنة التربية في برلمان كوردستان عبدالسلام دولمري في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع، "تم تحديد موعد العاشر من شهر كانون الثاني سبتمبر المقبل ستبدأ الدراسة في المدارس مرة أخرى".

إلا أن وزير التربية آلان حمه سعيد قال في المؤتمر "في يوم 7 من الشهر القادم ستجتمع اللجنة العليا لمواجهة كورونا، ووقتها اذا سمح الوضع الصحي سنفتح المدارس مرة اخرى، وعكس ذلك سنذهب لقرار الاستمرار بتعليق الدوام".

وأضاف ايضاً "ستكون لنا اجتماعات مع مديري التربية في جميع الاقضية بكوردستان وبعدها سيكون لدينا اجتماع مع نقابة المعلمين لوضع التقويم الدراسي من تحديد موعد امتحانات نصف السنة والفصلية والنهائية والعطلة الموسمية".

وبين "كل هذا يأتي في وقت سيكون التقييم النهائي للمؤسسات الصحية والقرار النهائي سيكون لهم في استئناف الدراسة".

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