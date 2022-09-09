كوردستان تعلن انخفاض تكلفة العمرة والبدء بالرحلات البرية

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، انخفاض تكلفة أداء مناسك العمرة والبدء بالرحلات البرية.

وقال مدير عام الحج والعمرة في الإقليم نياز راغب نقشبندي لوكالة شفق نيوز، إن "تكلفة أداء العمرة انخفضت بعد تجديد عقود الشركات الخاصة بالحج والعمرة لان هناك منافسة كبيرة بين هذه الشركات".

واضاف، ان "تكلفة العمرة كانت تتراوح من 900 الى 1500 دولار خلال السنتين الماضيتين لكن هذه التكلفة انخفضت الى 720 دولارا". واشار نقشبندي الى ان "هناك 150 شركة سفر خاصة بالعمرة في الوقت الحالي باقليم كوردستان ".

وعن السفر براً قال سيروان خوشناو وهو مدير احد الشركات الخاصة بالعمرة لوكالة شفق نيوز، إن "السفر عن طريق البر موجود في الوقت الحالي عن طريق معبر عرعر الواقع جنوبي العراق"، مشيرا الى ان "تكلفة السفر عن طريق البر اقل مقارنة بالجو اذ تبلغ تكلفة السفر برا 550 دولارا مع توفير جميع الخدمات و450 دولارا دون تقديم وجبات الطعام".