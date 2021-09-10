كوردستان تعلن انتهاء أزمة اللاجئين الكورد الذين رحلتهم تركيا لسوريا

شفق نيوز / أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، انتهاء أزمة اللاجئين الكورد الذين رحلتهم تركيا إلى سوريا.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من المقرر أن يعبر اللاجئون الكورد البالغ عددهم 54 لاجئاً معبر إبراهيم الخليل، بعد إكمال الإجراءات القانونية، وسيكون هناك فريق لدائرة العلاقات الخارجية في استقبالهم".

وقدمت دائرة العلاقات بحسب بيانها شكرها لوزارة الداخلية والهجرة والمهجرين العراقية، والقنصل العام لتركيا في الإقليم، للحصول على موافقة الحكومة التركية، والسفارة العراقية في أنقرة، لتقديم التسهيلات في إنجاح عملية إعادة هؤلاء اللاجئين.

والاثنين الماضي، أكدت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان إقليم كوردستان، أن القنصل التركي في أربيل وعد بإعادة اللاجئين الكورد الذين سبق وأن سلمتهم أنقرة إلى سوريا.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق أنها ضبطت عدداً من اللاجئين الكورد وقامت بتسليمهم الى سوريا بدلاً من ترحيلهم إلى إقليم كوردستان.