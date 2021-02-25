كوردستان تعلن الإنتهاء من أستعدادات حملة التطعيم ضد كورونا: حصتنا محفوظة مع العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس الأنتهاء من الاستعدادات اللازمة للبدء ببرنامج حملة التطعيم من اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى الوزارة مع وفد من برلمان كوردستان، إن الإقليم مندرج ضمن البرنامج الوطني العراقي للقاح، ونحن متواصلون في هذا المجال مع وزارة الصحة والبيئة".

وأردف قائلا: إن مراكزنا الطبية الخاصة ببرنامج التطعيم باتت جاهزة، ويوم أمس وبالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية بدأت عملية تدريب الكوادر الطبية التي ستتواجد في تلك المراكز، مشيرا إلى أن مستلزمات برنامج التطعيم أصبحت جاهزة ايضا.

وتابع بالقول: ننتظر وصول شحنات اللقاح إلى العراق، وأن حصة الاقليم محفوظة فيها، مؤكدا أنه عند وصول اللقاح سنعلم النسبة التي سيتم توزيعها.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم انها ستباشر بتسيير رحلات جوية مطلع الأسبوع المقبل لنقل لقاح كورونا إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح مقتضب عممه على وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، إن "الطائرة الخاصة لنقل اللقاح ستتحرك يوم السبت المقبل وستصل الوجبات الاولى بعدها تباعا".

وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في شهر أيلول من العام المقبل، أن العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وقال الوزير في حينها "العراق سيتسلم اللقاح بنسبة 20% من سكانه"، موضحا أن البلاد "ستتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا".