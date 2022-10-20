كوردستان تعلن الموقف الأسبوعي لوباء كورونا.. صفر وفيات و45 إصابة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اصابة 45 شخصا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الأسبوع الماضي من دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الأسبوع الماضي 5436 فحصا مختبريا جديدا، اسفرت عن اكتشاف 45 اصابة جديدة.

وأضاف البيان ان 56 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها، من دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وأشار البيان الى ان مجموع الفحوصات المختبرية التي اجرتها ملاكاتها الطبية خلال الفترة السابقة وصل الى خمسة ملايين و432 ألفاً و928 فحصا في جميع مناطق الاقليم، اسفرت عن اكتشاف 465 ألفاً و952 اصابة بالفيروس، اكتسب 458 ألفاً و387 مصابا منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي 97 مصابا تحت العناية الطبية، مع بقاء العدد التراكمي للوفيات عند 7469 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.