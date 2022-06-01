كوردستان تعلن الانتصار على جائحة كورونا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة للمصابين بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا COVID19 في اقليم كوردستان بلغ صفر، ولم تسجل وفيات منذ اكثر من شهر".

وأضاف "كان إقليم كوردستان نموذجاً ناجحاً في مكافحة فيروس كورونا"، مشيراً إلى "دعم ورعاية رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة العامل الاساسي، ساهم في الانتصار على فيروس كورونا".

وهنأ برزنجي الأطباء والعاملين الصحيين الذين كانوا في طليعة الكفاح.