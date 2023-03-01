كوردستان تعلن الاحد المقبل عطلة رسمية

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائرها الرسمية يوم الاحد المقبل المصادف الخامس من شهر آذار الجاري.

ووفقا لجدول العطل الرسمية التي اعلنت عنها حكومة الاقليم واطلعت عليها وكالة شفق نيوز ، فان يوم الاحد المقبل المصادف الخامس من شهر آذار الجاري هو يوم عطلة رسمية في وزارات ودوائر حكومة الاقليم بمناسبة ذكرى الانتفاضة الربيعية لشعب كوردستان في مثل هذا اليوم من عام 1991 ضد النظام العراقي السابق.

ويضم جدول العطل الرسمية لشهر اذار في اقليم كوردستان ايام الخامس منه ذكرى الانتفاضة والحادي عشر منه ذكرى اعلان اتفاقية الحادي عشر من اذار عام 1970، والرابع عشر منه ذكرى ولادة الزعيم الكوردي الراحل الملا مصطفى بارزاني ومن 21 لغاية 23 منه بمناسبة عيد نوروز القومي الكوردي.