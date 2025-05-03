كوردستان تعلن اعتقال عشرات تجار المخدرات وكميات كبيرة من المواد المخدرة (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للاسايش في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن اعتقال عشرات التجار ومتعاطي المواد المخدرة خلال التسعة الأشهر الماضية مع ضبط عشرات الكيلوغرامات من المواد المخدرة والحبوب الابر المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية انه “استمرارا لنشاطات مديرية اسايش امن اقليم كوردستان من الاستقرار الاجتماعي ومكافحة المواد المخدرة وبناء مجتمع صحي واعتبارا من 16 تموز 2024 ولغاية 30 نيسان 2025 قامت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للاسايش وبالتعاون والتنسيق مع المديريات الاخرى باعتقال عشرات المتهمين ببيع وشراء المخدرات ومن بينهم من التجار الاجانب والدوليين بالاضافة الى اعتقال عشرات اخرين بتهمة تعاطي المخدرات”، لافتا الى انه “تم في الوقت ذات ضبط ومصادرة اكثر من 595 كيلوغراما من المواد المخدرة التي تتألف من الكريستال والترياك والكوكايين والماريجوانا والهيروين والحشيشة”.

واضاف البيان “انه تم ضبط عدة كيلوغرامات من الحبوب المخدرة من نوع الكبتاجون والاف الاشرطة من حبوب الترامادول والاف الابر المخدرة من نوع ترامادول والفنتانيل، مبينا انه “تم اعتقال المتهمين وفتح ملفات تحقيقية معهم وتحويلهم امام القضاء”.

واشار البيان الى “ان مديرية مكافحة المخدرات وبالاشتراك مع مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الحكومة الاتحادية وفي سلسلة من العمليات المشتركة تم التمكن في محافظات بغداد ونينوى وكركوك من ضبط 1.470 كيلوغراما من الحبوب المخدرة من نوع كبتاجون مع اعتقال عدد من المتاجرين بها”.