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كوردستان تعلق مهرجاناً دولياً بسبب القصف الإيراني وفنان إيطالي يرسم لوحة للإقليم   

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-29T11:20:22+0000
كوردستان تعلق مهرجاناً دولياً بسبب القصف الإيراني وفنان إيطالي يرسم لوحة للإقليم   

شفق نيوز/ قررت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، تعليق فعاليات المهرجان الثامن للثقافات المختلفة في رانيه بسبب الوضع "غير المرغوب به" جراء القصف الايراني الذي طال مناطق بالإقليم.

وقالت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان الثامن للثقافات المختلفة كان مقررا أن يقام في رانيه في الفترة من 29 أيلول الحالي، إلى الثاني من تشرين الاول المقبل لهذا العام".

وأضافت، أنه "بسبب الأوضاع غير المرغوب فيها وعمليات القصف التي أدت إلى ضحايا من المدنيين قرر وزير الثقافة والشباب تعليق المهرجان شاكرا المشاركين ومنظمي الحفل".

وعلى الصعيد، أهدى الفنان الإيطالي جانلوکا کۆنستانتینی، لوحة فنية إلى إقليم كوردستان عبر رسم للطفلة الكوردية الجريحة "هانیا سامرەند"، وعليها علامات الخوف من القصف الإيراني،  وكتب معلقاً عليها "الحرية للكورد"، حيث استمد الفنان الايطالي رسم لوحته من لقطة لصورة متداولة لذات الطفلة وهي تحتضن ذويها خوفا من القصف وجسدها بألوان علم الاقليم.

 

وسبق للرسام الإيطالي أن رسم عدة لوحات للكورد، كما أظهر معاناتهم في أوروبا من خلال فنه، ونشر  في  21 ايلول الجاري، صورة للشابة الكوردية الايرانية "زينا أميني"، التي تعرضت للضرب على يد شرطة الأخلاق في طهران وتوفيت فيما بعد.

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