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كوردستان تعلق على مزاعم وجود الآلاف من مزدوجي الرواتب و"الفضائيين"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-27T19:14:47+0000
كوردستان تعلق على مزاعم وجود الآلاف من مزدوجي الرواتب و"الفضائيين"

شفق نيوز/ فندت اللجنة للعليا للتسجيل الالكتروني (البايومتري) في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تصريحات عضو في برلمان كوردستان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن مزدوجي الرواتب والفضائيين، مؤكدا ان اللجنة علقت رواتب 16505 اشخاص وتحقق في رواتب 36 الف شحص آخر.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اجتماع برلمان كوردستان اليوم الثلاثاء تطرق إلى تصريح عضو عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أشار الى ان المشرف على اللجنة العليا للتسجيل البايومتري لا يوقع على الامر بفصل متعددي الرواتب غير القانونيين والفضائيين"، لافتا الى ان "اللجنة تنفي صحة تصريحات هذا العضو البرلماني".

واضاف البيان ان اللجنة تعلن للرأي العام انه ليس هناك اي شيء من هذا القبيل وان القرار الاخير للجنة بهذا الصدد كان بتعليق رواتب 16505 أشخاص من مزدوجي الرواتب غير القانونيين.

وتابع ان اللجنة تجري حاليا التحقيقات في رواتب 36000 شخص آخر، لافتا الى انه سيتم اتخاذ القرارات بشأن هؤلاء ايضا.

واشار البيان الى انه يبدو ان البرلماني المذكور تكلم بتلك التصريحات عن جهل بالموضوع ، مشددا على انه يعلن للجميع ان العملية البايومترية مستمرة وهي واحدة من المكاسب المهمة للتشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

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