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كوردستان تعفي الطلبة الدارسين في الخارج من أجور فحص كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T14:31:31+0000
كوردستان تعفي الطلبة الدارسين في الخارج من أجور فحص كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اعفاء الطلبة الذين يدرسون في خارج البلاد من مبلغ الوصل الخاص بفحص الاصابة بفيروس كورونا الصادر في المطارات والمنافذ الحدودية.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، انه وفقا لقرار للوزير سامان البرزنجي يعفى الطلبة الدارسون خارج البلاد من مبلغ الوصل الخاص بفحص فيروس كورونا الصادر في المطارات والمنافذ الحدودية في اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان قرار الوزير البرزنجي صدر بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة كورونا، لافتا الى ان القرار جاء بشرط ان يبرز الطالب وثيقة تؤكد انه يدرس في الخارج.

وكان يتوجب على الطالب ان يدفع مبلغ الوصل الخاص بفحص فيروس كورونا البالغ 60 الف دينار في المطارات والمنافذ الحدودية في اقليم كوردستان.

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