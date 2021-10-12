كوردستان تعفي الاسمدة الكيمياوية والمبيدات الزراعية والبذور من ضريبة الاستيراد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن إعفاء الأسمدة الكيمياوية والمبيدات الزراعية والبذور من ضريبة الاستيراد.

وقالت وزيرة الزراعة بيگرد طالباني، على صفحتها في موقع فيسبوك، وتابعتها وكالة شفق نيوز، ان قرار الإعفاء جاء بعد اجتماع ضم المستشارين والمديرين العامين في الوزارة، بهدف تشجيع ودعم الفلاحين والمزارعين واصحاب الاعمال والمشاريع في اقليم كوردستان بشكل اكبر.

واضافت ان القرار جاء أيضاً بسبب ارتفاع اسعار الاسمدة الكيمياوية والمبيدات الزراعية والبذور بشكل عام على مستوى الاسواق العالمية، الى جانب ظاهرة الجفاف وارتفاع كلف الزراعة، واستنادا الى المادة 79 لمجلس وزراء الاقليم، لذلك تقرر الاعفاء الجمركي بهدف تقليل كلف الحبوب وخصوصا الحنطة والشعير والمنتوجات الزراعية الاخرى.

واضافت طالباني انه من اجل الهدف نفسه، طلبت الزراعة من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم اصدار الاجراءات الادارية والقانونية للاعفاء الجمركي عن تلك المواد التي حددتها.