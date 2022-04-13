سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تعطل في "الأربعاء الأحمر"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-13T08:18:27+0000
كوردستان تعطل في "الأربعاء الأحمر"

شفق نيوز/ وفقا للتقويم السنوي لحكومة اقليم كوردستان، فإن يوم الاربعاء المقبل سيكون عطلة للدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بمناسبة رأس السنة الايزيدية، أو ما يعرف بالأربعاء الأحمر.

الأربعاء الأحمر، أو كما يسمى بالكوردية "تشارشامبا سور" هو عيد رأس السنة عند الإيزيديين، ويصادف الأربعاء الأول من شهر أبريل/نيسان في كل عام حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان التقويم الغربي بـ 13 يوماً.

ويحتفل الإيزيديون بالعيد في أماكن وجودهم في سوريا والعراق وتركيا وإيران ومناطق متفرقة من أذربيجان وأفغانستان وروسيا والكثير من الدول الأوروبية وخاصة في ألمانيا.

لماذا سمي بالأربعاء الأحمر؟

يقول الإيزيديون إنه التسمية تعود بحسب معتقدهم بأن الرب ضخ الدم في جسم "آدم" فاكتمل اللحم عليه وجرى الدم في جسده، وبعثت الحياة على كوكب الأرض، وازدهرت شقائق النعمان في صباح الأربعاء، لهذا يتزينون بها ويزينوا منازلهم بها، ويطلق عليها اسم زهرة نيسان.

related

بارزاني يؤكد عزم حكومة كوردستان تقليل معاناة الايزيديين

Date: 2019-10-05 13:52:40
بارزاني يؤكد عزم حكومة كوردستان تقليل معاناة الايزيديين

تدهور الحالة الصحية لـ"لأب الروحي" للايزيديين

Date: 2020-09-30 09:32:12
تدهور الحالة الصحية لـ"لأب الروحي" للايزيديين

مسعود بارزاني يقدم لبغداد وأربيل "خارطة طريق" لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

Date: 2019-08-03 10:16:31
مسعود بارزاني يقدم لبغداد وأربيل "خارطة طريق" لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين

Date: 2019-08-03 10:28:40
رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين

قيادي في الديمقراطي يتهم "العماليين" بـ"اختطاف" شبان إيزيديين: تجدونهم في قنديل

Date: 2021-01-28 12:56:51
قيادي في الديمقراطي يتهم "العماليين" بـ"اختطاف" شبان إيزيديين: تجدونهم في قنديل

حكومة كوردستان تتعهد بالعمل على ضمان حقوق الايزيديين واستعادة المخطوفين

Date: 2019-12-19 15:08:15
حكومة كوردستان تتعهد بالعمل على ضمان حقوق الايزيديين واستعادة المخطوفين

مسؤول يتهم "PKK" باختطاف 70 إيزيدياً وزجهم في سجون سرية في سنجار

Date: 2020-08-26 18:24:45
مسؤول يتهم "PKK" باختطاف 70 إيزيدياً وزجهم في سجون سرية في سنجار

رئيس إقليم كوردستان: سنبذل كل جهد وسنواصل العمل لجعل سنجار محافظة

Date: 2021-02-06 11:54:16
رئيس إقليم كوردستان: سنبذل كل جهد وسنواصل العمل لجعل سنجار محافظة