كوردستان تعطل في "الأربعاء الأحمر"

شفق نيوز/ وفقا للتقويم السنوي لحكومة اقليم كوردستان، فإن يوم الاربعاء المقبل سيكون عطلة للدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بمناسبة رأس السنة الايزيدية، أو ما يعرف بالأربعاء الأحمر.

الأربعاء الأحمر، أو كما يسمى بالكوردية "تشارشامبا سور" هو عيد رأس السنة عند الإيزيديين، ويصادف الأربعاء الأول من شهر أبريل/نيسان في كل عام حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان التقويم الغربي بـ 13 يوماً.

ويحتفل الإيزيديون بالعيد في أماكن وجودهم في سوريا والعراق وتركيا وإيران ومناطق متفرقة من أذربيجان وأفغانستان وروسيا والكثير من الدول الأوروبية وخاصة في ألمانيا.

لماذا سمي بالأربعاء الأحمر؟

يقول الإيزيديون إنه التسمية تعود بحسب معتقدهم بأن الرب ضخ الدم في جسم "آدم" فاكتمل اللحم عليه وجرى الدم في جسده، وبعثت الحياة على كوكب الأرض، وازدهرت شقائق النعمان في صباح الأربعاء، لهذا يتزينون بها ويزينوا منازلهم بها، ويطلق عليها اسم زهرة نيسان.