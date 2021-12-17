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كوردستان تعطل دوام المدارس في المناطق المتضررة من السيول

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T16:04:28+0000
كوردستان تعطل دوام المدارس في المناطق المتضررة من السيول

كوردستان تعطل دوام المدارس في المناطق المتضررة من السيول

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