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كوردستان تعطل دوام المدارس في المناطق المتضررة من السيول
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-12-17T16:04:28+0000
كوردستان تعطل دوام المدارس في المناطق المتضررة من السيول
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