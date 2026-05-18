كوردستان تعتمد "النظام الرقمي" في المستشفيات لتطوير الخدمات الصحية

شفق نيوز- أربيل

انطلق في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، النظام الرقمي للمستشفيات والمؤسسات الصحية، في خطوة هي الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى توحيد إدارة شؤون المرضى وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وجاء إطلاق المشروع من قبل وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، بالتعاون مع مركز كوردستان للابتكارات الطبية.

وقال المشرف على منظمة كوردستان للابتكارات الصحية، الدكتور آزاد نجار، في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الخدمات الصحية في مجالات العلاج، الأدوية، الطوارئ، تأمين صالات العمليات، إنشاء مباني المستشفيات، وكل ما يتعلق بالقطاع الصحي، كانت بحاجة ماسة إلى نظام رقمي موحد يربطها ببعضها البعض".

وأضاف نجار، أن "هذا النظام سيتيح للمريض الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن رفع جودة الخدمات المقدمة"، مؤكداً أن "إطلاق هذا النظام الرقمي يمثل ضرورة إدارية ملحة لتتكامل مع الخدمات الطبية ويستفيد منها المواطنون بشكل مباشر".

من جانبه، أكد وزير الصحة في حكومة الإقليم، الدكتور سامان برزنجي، خلال المؤتمر، أن "إقليم كوردستان يمتلك واحداً من أقوى الأنظمة الصحية، لا سيما في مجال تقديم الخدمات الطبية المجانية أو منخفضة التكلفة".

وأوضح برزنجي خلال، المؤتمر، أن "هذه القوة ترجمت في توفير الأدوية، استقبال المرضى، آليات الفحص، صالات العمليات، والمتابعة الطبية المستمرة"، مشيراً إلى أن "الإقليم يضم نظاماً واسعاً لرعاية أصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المستعصية التي تكلف مبالغ طائلة في الدول الأخرى، بينما يتم علاجها في كوردستان مجاناً ودون مقابل".

وختم وزير الصحة بالإشارة إلى أن "هذا النظام الرقمي سيمكن الإقليم من تشغيل أكبر عدد من الأنظمة الخدمية"، كاشفاً عن "قرب إطلاق نظامين رقميين آخرين في المستقبل القريب، تندرج جميعها تحت مظلة (الأنظمة الرقمية للخدمات الصحية)، والتي سيكون المستفيد الأول والمباشر منها هو مواطنو كوردستان وكل من يحتاج إلى هذه الرعاية الطبية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة مستشفى هيوا بمحافظة السليمانية، إطلاق نظام إلكتروني جديد خاص بمرضى السرطان، إلى جانب توفير خمسة أجهزة متطورة من نوع "Scalp Cooling" المخصصة للحد من تساقط شعر النساء أثناء تلقي العلاج الكيميائي.