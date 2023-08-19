كوردستان تعتزم فتح مكاتب بالمنافذ الحدودية للتعامل التجاري المباشر مع إيران وتركيا

شفق نيوز/ صرّح مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، يوم السبت، بأن الوزارة تعتزم فتح مكاتب في أربعة منافذ حدودية بريّة لمنح رخص للتعامل التجاري المباشر مع إيران وتركيا.

وقال شيخ كامل في كلمة خلال المؤتمر التبادل التجاري بين الاقليم وإيران الذي عُقد في السليمانية ، إنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 تم منح أكثر من 2000 رخصة للتجار أكثر من 1000 منها يخص التعامل التجاري مع إيران.

وأضاف ان "هذه الحركة التجارية تشعرنا بأن العلاقات التجارية بين اقليم كوردستان وايران في مستوى جيد".

وتابع شيخ كامل بالقول: استحصلنا موافقة على فتح مكاتب في المنافذ الأربعة الحدودية البرية وهي: (إبراهيم خليل، والحاج عمران، وبرويزخان، وباشماخ)، مبينا أن، الهدف من فتح تلك المكاتب ان يتوجه التجار مباشرة إليها لغرض الحصول على الموافقات والرخص دون الرجوع إلى الوزارة في اربيل.